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Башни Москвы-Сити исчезли в густом тумане

Алина Луговая
09:45 23.10.2023
Из-за густого тумана видимость на московских дорогах составляет 200-500 метров.
© Видео: ТРК «Звезда», Екатерина Аверьянова, Константин Коковешников © Фото: ТРК «Звезда», Константин Коковешников
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Здание Минобороны России, Останкинская телебашня, высотки Москвы-Сити и многие другие объекты столицы скрылись в густом тумане. На кадрах «Звезды» можно заметить, что из-за непогоды едва виднеются дорожные мосты и многоэтажные дома.

По данным Гидрометцентра, в столице ожидается пасмурная и дождливая погода, температура воздуха поднимется не выше 6-8 градусов тепла.

Туман сохранится в столице местами до 13:00 по мск, добавили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Видимость на дорогах Москвы составляет 200-500 метров. Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне в Москве прошел первый снег. Снежные хлопья увидели в Химках и в Лобне.

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