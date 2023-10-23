Башни Москвы-Сити исчезли в густом тумане

© Видео: ТРК «Звезда», Екатерина Аверьянова, Константин Коковешников © Фото: ТРК «Звезда», Константин Коковешников

Здание Минобороны России, Останкинская телебашня, высотки Москвы-Сити и многие другие объекты столицы скрылись в густом тумане. На кадрах «Звезды» можно заметить, что из-за непогоды едва виднеются дорожные мосты и многоэтажные дома.

По данным Гидрометцентра, в столице ожидается пасмурная и дождливая погода, температура воздуха поднимется не выше 6-8 градусов тепла.

Туман сохранится в столице местами до 13:00 по мск, добавили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Видимость на дорогах Москвы составляет 200-500 метров. Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне в Москве прошел первый снег. Снежные хлопья увидели в Химках и в Лобне.