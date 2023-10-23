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В Мелитополе перезахоронили останки 11 советских бойцов к 80-й годовщине освобождения города

Виктория Косогляденко
Алина Луговая
08:40 23.10.2023
На этом участке фронта солдаты вермахта получали тройное жалование и особую медаль за оборону мелитопольский позиций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Накануне 80-й годовщины освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается сегодня, на месте прорыва линии Вотан в Мордвиновке, торжественно перезахоронили останки 11 советских бойцов, погибших в боях осенью 1943 года.

На алом сукне - посеченные осколками поржавевшие каски. Малейшая деталь, надпись или медальон - зацепка для поисковиков и историков. Установить подробности последнего боя 11 безымянных героев - для них дело чести.

«Были подписные некоторые вещи они были в касках, обуты одеты они наткнулись на пулеметы и их накрыло потом минометным огнем. Дело в том что уже на данный момент в одном месте нашей группой было найдено уже 57 человек, 57 на одном куске», - рассказал руководитель поискового отряда Евгений Горлачев.

Свою главную битву они добавили в копилку общей победы на подступах к Мелитополю. От «молочанских высот» на юг до Азовского моря - для сдерживания натиска нашей армии немцы выстроили линию обороны длиной в 150 км. Ее считали непроходимой. Шесть полос с препятствиями: противотанковые рвы, минные поля, окопы, траншеи и километры колючей проволоки. Мелитополь старались удержать любой ценой. На то у гитлеровцев были веские причины.

Фашистское командование очень боялось потерять ключ от железнодорожных ворот в Крым. Считалось, что они в Мелитополе.

По-осеннему красивые улочки мирного Мелитополя. Но если заглянуть глубже - во дворы, внутрь старинных зданий - отголоски давних сражений до сих пор встречаются на каждом шагу.

«Вообще наша территория - это малый Сталинград, потому как большие потери понесла красная армия за освобождение нашей Запорожской земли», - рассказала министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

Но, вопреки заявлениям гитлеровских командиров хваленая линия Вотан не выдержала натиска. Прорвав ее красноармейцы вошли в город. Начались трудные уличные бои. Практически в каждом доме немцы оборудовали укрепленные опорные пункты. Еще несколько недель защитникам пришлось сражаться за полное освобождение Мелитополя.

Город отвоевывали буквально по кварталам. Уличные сложные бои шли за каждый отдельный дом, здание или улицу. Здесь в центре на мемориале Братское кладбище покоится прах героев- защитников Мелитополя.

Ветеран ВОВ Михаил Григорьевич вспоминает как в 19, совсем юным, ушел на фронт пулеметчиком. И сетует, что не дошел до Берлина.

Впрочем у него была другая миссия. И с ней он без сомнения справился.

«Я Мелитополь освобождал. Мелитополь, Херсон, Днепропетровск и Кривой рог», - добавил Михаил Сукач.

За освобождение Мелитополя 87 солдат и командиров получили звание Героя Советского Союза. В день 80-й годовщины освобождения в городе открывается новый мемориал. Стела - город воинской славы. 20-метровый обелиск - еще один символ Победы над фашизмом.

Ранее в Российском военно-историческом обществе сообщили, что в селе Мордвиновка на линии Вотан в Запорожской области будет создан мемориальный комплекс федерального значения. По замыслам, будущий мемориал должен быть сопоставим с местами воинской славы во Ржеве, Севастополе, Сталинграде и на Курской дуге. В ближайшее время будут определены технические параметры мемориала, объявлен творческий конкурс.

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