В Якутии обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

© Фото: СК РФ

В городе Мирный в Якутии найдены тела двух женщин и двух мужчин на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха.

«Обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения», - говорится в заявлении ведомства.

СК РФ сообщает, что на данный момент проводится комплекс действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Отмечается, что следователи ведут оперативно-разыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».