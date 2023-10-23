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В Якутии обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Игнат Далакян
07:08 23.10.2023
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
В Якутии обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями
© Фото: СК РФ
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В городе Мирный в Якутии найдены тела двух женщин и двух мужчин на дачном участке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха.

«Обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения», - говорится в заявлении ведомства.

СК РФ сообщает, что на данный момент проводится комплекс действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств. Отмечается, что следователи ведут оперативно-разыскные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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