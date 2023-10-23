В возрасте 56 лет умер блогер Дядя Вася

© Фото: Дядя Слава, VKontakte

На 57-ом году жизни скончался российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев). Он умер от онкологического заболевания в клинике. О смерти сообщил «360», ссылаясь на сына блогера Андреева.

Сын удивился, что человек может расстаться с жизнью с улыбкой на лице. Он отметил, что отцовская улыбка была «доброй, искренней и выражала что-то похожее на облегчение».

«Я раньше думал, что так только в кино бывает, чтобы человек умирал с улыбкой на лице. Да и вообще я не часто видел смерть по естественным причинам, но вот я убедился, что человек может улыбаться смерти и не воспринимать ее как что-то плохое. Улыбка, которая застыла на его лице навсегда, была доброй, искренней и выражала... что-то похожее на облегчение, но помноженное на десять», - сообщил сын блогера.

Сын блогера Андреева добавил, что тот не боялся смерти и «улыбался ей не как врагу, как другу».

«Он любящий отец, муж и патриот своей страны. И он искренне любит вас и гордится вами. Настаивал, чтобы никто не расстраивался и не печалился по такому поводу, чтобы воспринимали это событие как что-то позитивное, так что не грустите сами», - подытожил сын блогера Дяди Славы.

Вместе с тем, он выразил благодарность всем оказавшим помощь в тяжелый для семьи период. Также он поблагодарил «лидеров мнений», оставшихся «с ним и за него до конца».