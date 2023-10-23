В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В возрасте 56 лет умер блогер Дядя Вася

Дарина Криц
03:24 23.10.2023
Блогер Дядя Вася (Станислав Андреев) умер в одной из больниц от онкологического заболевания.
В возрасте 56 лет умер блогер Дядя Вася
© Фото: Дядя Слава, VKontakte
Читайте нас на:

На 57-ом году жизни скончался российский блогер Дядя Слава (Станислав Андреев). Он умер от онкологического заболевания в клинике. О смерти сообщил «360», ссылаясь на сына блогера Андреева.

Сын удивился, что человек может расстаться с жизнью с улыбкой на лице. Он отметил, что отцовская улыбка была «доброй, искренней и выражала что-то похожее на облегчение».

«Я раньше думал, что так только в кино бывает, чтобы человек умирал с улыбкой на лице. Да и вообще я не часто видел смерть по естественным причинам, но вот я убедился, что человек может улыбаться смерти и не воспринимать ее как что-то плохое. Улыбка, которая застыла на его лице навсегда, была доброй, искренней и выражала... что-то похожее на облегчение, но помноженное на десять», - сообщил сын блогера.

Сын блогера Андреева добавил, что тот не боялся смерти и «улыбался ей не как врагу, как другу».

«Он любящий отец, муж и патриот своей страны. И он искренне любит вас и гордится вами. Настаивал, чтобы никто не расстраивался и не печалился по такому поводу, чтобы воспринимали это событие как что-то позитивное, так что не грустите сами», - подытожил сын блогера Дяди Славы.

Вместе с тем, он выразил благодарность всем оказавшим помощь в тяжелый для семьи период. Также он поблагодарил «лидеров мнений», оставшихся «с ним и за него до конца».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:23 В стране и мире
Министр обороны Израиля заявил, что операция в Газе займет до трех месяцев
18:52 В стране и мире
Израиль пригрозил ответить на атаку «Хезболлы» ударом по Ирану
18:25 В стране и мире
Латвия, Эстония, Бельгия блокируют больше 96 тыс. тонн удобрений из России
16:26 В стране и мире
Курский поселок Теткино частично остался без света после обстрела
15:05 В стране и мире
В здании МГУ произошел пожар
Популярное
Видео
Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дассау
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.