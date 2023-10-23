МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью
Летательный аппарат неприятеля был сбит дежурными средствами ПВО.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского беспилотника в небе Брянской области.
Уточняется, что попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена около 15.15 по московскому времени.
Запущенный неприятелем беспилотник представлял собой изделие самолетного типа.
Украинский беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.