Вильфанд предупредил, что в Москве к выходным будет снежный покров

По прогнозу синоптиков, в столице потеплеет не раньше первых чисел ноября.

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Последняя неделя октября в Москве пройдет во власти холодного фронта с мокрым снегом и дождем. Синоптики не исключают, что на несколько дней в столице установится снежный покров. Об этом Интерфаксу рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, уже сегодня москвичи почувствуют существенное похолодание, когда «циклон минует Москву и она окажется в его тыловой части». В темное время суток температура воздуха будет колебаться на уровне + 2...+4 градуса, пройдет дождь, по области возможны легкие заморозки. Днем во вторник станет посуше, но не теплее - все те же 2-4 градуса выше нуля.

В среду в Москву придут заморозки с понижением температуры до -3...-5 градусов, а в четверг порывы шквалистого ветра принесут в Москву мокрый снег, в пятницу ожидается интенсивный снегопад.

«27 октября небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. А 28 октября уже более заметные осадки. И поэтому есть вероятность того, что временный снежный покров установится», - сказал Вильфанд.

В начале ноября в столице ожидается потепление до +3...+5 градусов.

Напомним, что прошлой осенью Москва столкнулась с синдромом погодных качелей с перепадами температуры от оттепели до морозов и шквалистыми ветрами и ливнями. И даже пришлось закрывать для посетителей парк имени Горького.