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Минобороны России сообщило, что за последние сутки неприятель семь раз пытался атаковать в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Все эти попытки завершились неудачей.

«Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что за сутки украинская сторона потеряла до 80 человек на Запорожском направлении. Помимо живой силы, противник лишился танка и трех боевых бронированных машин.

На Краснолиманском направлении российские военные отразили 12 атак. Как утверждают в ведомстве, безвозвратные и санитарные потери противника только за прошедшие сутки составили до 480 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.