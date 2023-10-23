RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов

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Французская разведка начала серьезно рассматривать влияние российских СМИ на развитие «психоза» у французов из-за распространения постельных клопов. Об этом сообщает телерадиокомпания BFM TV.

По данным издания, новости о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях вызвали у французов «психоз», в спецслужбах считают, что все это не без участия российских медиа, «подпитывающих тему».

При этом авторы статьи признали, что непосредственно к наплыву клопов Россия не имеет никакого отношения, кроме того, сама проблема существует во Франции уже более 20 лет - на протяжении этого времени наблюдается регулярный рост вредителей.

В издании также отметили, что сообщения о нашествии клопов, начавшиеся с публикаций пользователей в социальных сетях, прежде всего вызвали реакцию во французской прессе и только затем во всех международных СМИ.

В публикации приводится пример, что Марокко и Алжир даже потребовали от Франции проводить дезинфекцию прибывающих кораблей.

Как следует из текста дальше, о роли самой Франции в поддержании истерии французская разведка не ничего не говорит.

Ранее во Франции полностью закрыли пять школ из-за нашествия клопов. В общей сложности в учебных заведениях обучались около 1,5 тысячи школьников.