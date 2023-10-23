В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве скончался экс первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

Елизавета Егорова
12:03 23.10.2023
Генерал армии Игорь Пузанов умер в Москве от продолжительной болезни.
В Москве скончался экс первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве 22 октября скончался первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Игорь Пузанов. Ему было 77 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин Интерфаксу.

Пузанов находился в должности первого заместителя с марта 2001 года и занимал ее почти четыре года. В 2005 году его назначили командующим войсками Ленинградского военного округа.

Указом президента России Владимира Путина 27 декабря 2005 года Пузанов получил воинское звание генерала армии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:43 В стране и мире
Грушко заявил, что закрытие Балтийского моря для РФ нарушит международное право
12:03 В стране и мире
В Москве скончался экс первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
11:29 В стране и мире
Израиль пропустил в сектор Газа 14 грузовиков с гумпомощью
11:07 Армия
Видео
Боевые корабли Тихоокеанского флота зашли в индонезийский порт Танджунг Перак
09:45 В стране и мире
Видео
Башни Москвы-Сити исчезли в густом тумане
Популярное
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире
Видео
Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дассау
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.