В Москве скончался экс первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

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В Москве 22 октября скончался первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Игорь Пузанов. Ему было 77 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин Интерфаксу.

Пузанов находился в должности первого заместителя с марта 2001 года и занимал ее почти четыре года. В 2005 году его назначили командующим войсками Ленинградского военного округа.

Указом президента России Владимира Путина 27 декабря 2005 года Пузанов получил воинское звание генерала армии.