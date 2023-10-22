Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападении на детей в Самаре

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования по факту неправомерных действий мигрантов из стран ближнего зарубежья в Самаре: ограбления одного ребенка и преследования других детей с выкриками угроз. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что по факту нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Доложить о ходе расследования и об установленных к данному времени обстоятельствах преступлений было поручено руководителю СК РФ по Самарской области Марату Галиханову.

По данным агентства ТАСС, с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько стычек между мигрантами и местным населением, среди которых также были несовершеннолетние дети.