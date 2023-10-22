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Врач Пермикина рассказала, как контролировать сезонные обострения

Ян Брацкий
08:01 22.10.2023
По оценкам врача-кардиолога, до 70% населения чувствительны к сезонным изменениям.
Врач Пермикина рассказала, как контролировать сезонные обострения
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press
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Россияне чаще жалуются на обострение хронических заболеваний осенью. Врач-кардиолог Ирина Пермикина рассказала, что в это время года чаще обостряются сердечно-сосудистые недуги, респираторные заболевания и ментальные расстройства. По словам Пермикиной, избавиться от хронических болезней нельзя, но можно и важно научиться их контролировать.

«До 70% населения чувствительны к сезонным изменениям. Так, например, многим пациентам с гипертонией - повышенным артериальным давлением - приходится корректировать схему лечения, когда температура воздуха меняется», - отметила Пермикина в беседе с RT.

Именно поэтому так важно регулярно измерять давление, даже если самочувствие не вызывает тревоги, уточнила доктор. Это поможет избежать внезапных скачков.

Кроме того, осень – сезон гриппа и простуд. Связь гриппа с болезнями сердца давно доказана, уточнила кардиолог. Поэтому важно своевременно позаботиться о профилактике простудных заболеваний.

Еще одна примета осени - депрессии или «сезонное аффективное расстройство». Характеризуется угнетенным состоянием, когда человеку ничего не хочется делать. Часто такое состояние вызвано недостатком солнечного света. В особо тяжелых случая апатия затягивается до весны, негативно влияя не только на эмоциональный фон, но и на физическое состояние. Важно вовремя распознать опасные симптомы и обратиться к психологу за консультацией, уточнила эксперт.

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