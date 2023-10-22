В стране и мире спецоперация Ивановские десантники уничтожили украинских пехотинцев в районе Артемовска Украинских боевиков заметили с воздуха, когда они пытались укрыться в лесопосадке на подступах к Артемовску. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Ивановские десантники уничтожили украинских пехотинцев в районе Артемовска. Огонь вели из станкового гранатомета АГС-17. «Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем нанес поражение противнику. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена», - сообщили в Минобороны РФ. Подразделение боевиков киевского режима обнаружили операторы беспилотников. Координаты отряда передали десантникам. Украинские штурмовики укрылись в лесопосадке, по которой был открыт ураганный огонь.Националисты бросили тела своих убитых и раненых на поле боя и спешно отступили, добавили в оборонном ведомстве. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика