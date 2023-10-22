На Сахалине железнодорожный локомотив сошел с рельсов
По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в результате ЧП, которое произошло утром 22 октября, никто не пострадал.
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В Сахалинской области железнодорожный локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщили в Главном управлении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по региону. ЧП произошло утром 22 октября в Томаринском районе.
«В районе железнодорожной станции "Ильинское" произошел сход колесной пары локомотива», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, задержек других состав не произошло. По информации областного главка МЧС, из Южно-Сахалинска на место ЧП выдвинулся восстановительный поезд.