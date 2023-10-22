Россиянин Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе

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Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев одержал победу над обладателем титула в полулегком дивизионе (до 65 кг) Алексом Волкановски из Австралии в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC 294, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ).

В середине первого раунда бойцы вошли в клинч и обменялись результативными попаданиями, после чего российский спортсмен перехватил инициативу и пошел вперед. Махачев пробил ногой в голову и потряс противника - австралиец рухнул около сетки. После непродолжительного добивания рефери остановил бой.

Для бойцов это была вторая встреча в этом году - в феврале в рамках турнира UFC 284 россиянин победил единогласным решением судей.

Эта победа стала для Махачева 13-й подряд, его победная серия вошла в топ-3 самых длинных за всю историю международной спортивной организации. Первое место по этому показателю удерживает бразилец Андерсон Силва (16 побед к ряду), за ним идет нигериец Камару Усман (15).