Jerusalem Post: в Детройте убили лидера еврейской общины
Мотив убийства на данный момент выясняется.
© Фото: Tino Plunert, ZB, GlobalLookPress
В субботу утром было найдено тело лидера еврейской религиозной общины Саманты Уолл. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Газета сообщает, что тело Уолл полицейские обнаружили после того, как кровавый след привел к ее дому. Женщина получила множество ножевых ранений.
Полиция Детройта на данный момент расследует дело об убийстве. Мотив преступления на данный момент не известен, пока неясно - имеет ли инцидент отношение к палестино-израильскому конфликту.
Правоохранительные органы сообщили, что поделятся дополнительной информацией, как только она станет доступна.