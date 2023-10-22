Jerusalem Post: в Детройте убили лидера еврейской общины

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В субботу утром было найдено тело лидера еврейской религиозной общины Саманты Уолл. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Газета сообщает, что тело Уолл полицейские обнаружили после того, как кровавый след привел к ее дому. Женщина получила множество ножевых ранений.

Полиция Детройта на данный момент расследует дело об убийстве. Мотив преступления на данный момент не известен, пока неясно - имеет ли инцидент отношение к палестино-израильскому конфликту.

Правоохранительные органы сообщили, что поделятся дополнительной информацией, как только она станет доступна.