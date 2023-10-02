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Охотники за броней: бойцы показали возможности ПТРК в зоне спецоперации

Валентин Гвоздев
07:04 02.10.2023
Боевые расчеты ПТРК работают ежедневно, отрабатывая не только по бронетехнике националистов, но и по их позициям в блиндажах и окопах.
Охотники за броней: бойцы показали возможности ПТРК в зоне спецоперации
© Фото: ТРК «Звезда»
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Управляемая противотанковая ракета с характерным свистом отправляется в сторону позиций националистов. На Северском направлении расчеты ПТРК работают ежедневно. Как только разведка сообщает о движении противника, один из расчетов Южной группировки войск берет цель на прицел.

Основное предназначение этих комплексов - уничтожение бронетехники, однако, работают расчеты и по блиндажам противника используя термобарические заряды. После двух выстрелов бойцы сразу же покидают позицию, из-за их эффективности, боевики ведут за ними настоящую охоту.

«Обязательно надо менять позицию. Разведка сейчас работает по-другому. Наш выход не остается незамеченным. Поэтому надо сразу в укрытие. Когда только пришли, то вели подсчет целей, а потом это все забылось», - рассказал оператор расчета ПТРК с позывным «Кошмар».

А вот расчет бесшумного миномета «Галл» себя никак не обнаруживает. Даже ведя стрельбу в сотне метров от противника, он остается невидимым, благодаря особой конструкции мин, внешне больше напоминающих выстрел от гранатомета. Бесшумный миномет «Галл» стреляет относительно недалеко, максимум на 1200 метров, поэтому расчету нужно находиться в непосредственной близости. Зато обнаружить замаскированную позицию практически невозможно. Благодаря особой конструкции мин, при стрельбе нет ни вспышки, ни дыма, а сам выстрел по громкости сравним с хлопком в ладоши.

Этот миномет по ошибке сравнивают с польским, но отличаются они кардинально. В первую очередь калибром, 82-мм против 60-мм у «поляка», и, хотя в дальности стрельбы «Галл» уступает, выход мины у него происходит практически бесшумно. Вес этого миномета всего 15 килограммов, в случае необходимости, унести с позиции его может один человек, даже не разбирая. При своих более чем скромных размерах, это очень эффективное вооружение.

«У нас была группа, мы ее прикрывали. Эти полезли из блиндажей и окопов обороняться, мы 14 мин в одно и тоже место положили. Это результат», - объяснил старший минометного расчета с позывным «Кощей».

Активность националистов на Северском направлении в последнее время возросла. Каждый день бойцы Южной группировки войск отражают по несколько атак на свои позиции под Спорным и Берестовым. Грамотные и самоотверженные действия наших бойцов, раз за разом сводят попытки боевиков контратаковать на нет. Тем не менее, необходимо сохранять бдительность, свой наступательный потенциал киевский режим еще не исчерпал.

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