Три человека пострадали при столкновении самосвала с автокраном на МКАД

© Видео: Департамент транспорта Москвы © Фото: МКАД Максим Блинов

Три человека пострадали при столкновении грузового автомобиля и автокрана на внешней стороне 24-го километра МКАД, сообщает «360» со ссылкой на источники. На место аварии прибыли оперативные службы Москвы.

Самосвал столкнулся с стоящим автокраном в районе развязки с Каширским шоссе, сообщили в Дептрансе столицы. Судя по видео, автокран с включенной аварийкой стоял под путепроводом, когда в него практически на полном ходу въехал грузовик «Камаз». Он успел притормозить только перед самым столкновением.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей призывают подумать о путях объезда.