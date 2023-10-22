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Три человека пострадали при столкновении самосвала с автокраном на МКАД

Владимир Рубанов
21:04 22.10.2023
Движение в районе 24-го километра магистрали у развязки с Каширским шоссе затруднено.
© Видео: Департамент транспорта Москвы © Фото: МКАД Максим Блинов
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Три человека пострадали при столкновении грузового автомобиля и автокрана на внешней стороне 24-го километра МКАД, сообщает «360» со ссылкой на источники. На место аварии прибыли оперативные службы Москвы.

Самосвал столкнулся с стоящим автокраном в районе развязки с Каширским шоссе, сообщили в Дептрансе столицы. Судя по видео, автокран с включенной аварийкой стоял под путепроводом, когда в него практически на полном ходу въехал грузовик «Камаз». Он успел притормозить только перед самым столкновением.

Движение в районе аварии затруднено. Водителей призывают подумать о путях объезда.

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