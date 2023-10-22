В шаге от большой войны: к чему могут привести ошибки в политике Запада

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В американский Конгресс уже направлен запрос о выделении срочной военной помощи Израилю и Украине. Президент США Джо Байден настаивает на 100 миллиардах долларов. Два конфликта теперь неуклонно идут в одной связке. И обе эти кампании Вашингтону уже выходят боком.

Ближний Восток в шаге от большой войны. И, если же она вспыхнет, то одержать победу Западу будет проблематично. Ситуация накалена до предела. Даже на мирном саммите в Каире европейские и арабские делегации так и не смогли договориться между собой.

При этом мероприятие фактически проигнорировали США и Израиль. Вашингтон и Тель-Авив показали, что для себя уже все решили. В Египет не приехали и представители Ирана.

Тегеран свою позицию уже высказал ранее: если начнется наземная операция в секторе Газа, Израилю придется воевать на несколько фронтов. Это будет долгая и обширная война.

О развитии политической ситуации на Ближнем Востоке - смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».