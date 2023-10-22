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Гнев и ярость нарастают: как развивается палестино-израильский конфликт

Станислав Иващенко
20:07 22.10.2023
Тель-Авив готовится к наземной операции в секторе Газа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: JINI, XinHua, Global Look Press
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Авиация и артиллерия Израиля продолжают утюжить жилые районы сектора Газа, превращая их в руины. Неизбирательные удары приводят к чудовищным последствиям. В анклаве множество погибших и раненых среди гражданского населения.

В арабском мире нарастает волна протестов. Начались нападения на израильские посольства, с помощью беспилотников и реактивной артиллерии атакованы военные базы США в Ираке и Сирии. Продолжаются обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе.

Гнев и ярость нарастают с обеих сторон. Они готовы выплеснуться кровавой волной на весь регион. Тель-Авив принял решение провести наземную операцию в секторе Газа.

К вторжению в анклав уже все готово. ЦАХАЛ сосредоточил гигантские силы. Бесконечным потоком идут поставки американского оружия.

О ситуации на Ближнем Востоке - смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой». 

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