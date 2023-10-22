Гнев и ярость нарастают: как развивается палестино-израильский конфликт
Авиация и артиллерия Израиля продолжают утюжить жилые районы сектора Газа, превращая их в руины. Неизбирательные удары приводят к чудовищным последствиям. В анклаве множество погибших и раненых среди гражданского населения.
В арабском мире нарастает волна протестов. Начались нападения на израильские посольства, с помощью беспилотников и реактивной артиллерии атакованы военные базы США в Ираке и Сирии. Продолжаются обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе.
Гнев и ярость нарастают с обеих сторон. Они готовы выплеснуться кровавой волной на весь регион. Тель-Авив принял решение провести наземную операцию в секторе Газа.
К вторжению в анклав уже все готово. ЦАХАЛ сосредоточил гигантские силы. Бесконечным потоком идут поставки американского оружия.
О ситуации на Ближнем Востоке - смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».