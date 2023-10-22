Израильский танк на границе обстрелял египетский пост
Инцидент произошел в районе кибуцы Керем-Шалом.
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
Израильский танк случайно обстрелял египетский пост, прилегающий к государственной границе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Отмечается, что инцидент произошел в районе кибуцы Керем-Шалом. По факту случившегося проводится расследование.
В армии обороны Израиля отметили, что сейчас уточняются детали ошибочного обстрела.
Представители ЦАХАЛ официально выразили сожаление по поводу ЧП.