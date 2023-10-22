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Израильский танк на границе обстрелял египетский пост

Сергей Лебедев
19:04 22.10.2023
Инцидент произошел в районе кибуцы Керем-Шалом.
Израильский танк на границе обстрелял египетский пост
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press
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Израильский танк случайно обстрелял египетский пост, прилегающий к государственной границе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что инцидент произошел в районе кибуцы Керем-Шалом. По факту случившегося проводится расследование.

В армии обороны Израиля отметили, что сейчас уточняются детали ошибочного обстрела.

Представители ЦАХАЛ официально выразили сожаление по поводу ЧП.  

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