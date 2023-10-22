В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Очередная ошибка США»: повлияют ли ATACMS на ход спецоперации на Украине

Федор Шеин
17:52 22.10.2023
Вашингтон передал Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS с возможностью поражения целей на расстоянии более 160 километров. Но сможет ли какое-то количество ракет или установок, да вообще чего угодно, коренным образом изменить ситуацию на фронте?
«Очередная ошибка США»: повлияют ли ATACMS на ход спецоперации на Украине
© Фото: Sgt. Manuel Serrano, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

MGM-140 ATACMS - армейский тактический ракетный комплекс, твердотопливная баллистическая ракета с предельной дальностью поражения до 300 километров. Именно ею, по уверениям Киева, в ночь с понедельника на вторник был атакован аэродром армейской авиации Вооруженных сил России под Бердянском.

Утром во вторник западная пресса вышла с заявлениями о том, что Соединенные Штаты тайно поставили киевскому режиму небольшое количество таких ракет. И тут же заявила, что такое вооружение должно навести ужас на наши Вооруженные силы.

«Киев применил кассетные версии ракет ATACMS для нанесения ударов по российским военным базам рано утром во вторник, что стало первым применением предоставленного США оружия большой дальности на Украине. Ракеты ATACMS, эксплуатируемые Украиной, будут угрожать превосходству России в воздухе», - написал Newsweek.

Вслед за прессой британская разведка поспешила заявить, что передача этих вооружений должна повлиять на способность наших вооруженных сил вести как наступательные, так и оборонительные действия.

Сообщается, что в секретную поставку киевскому режиму вошло около 20 ракет. Это модификация, которая позволяет наносить удары не на 300, а на 165 километров. С кассетным снарядом, который не способен нанести серьезного урона инфраструктуре и укрепленным постройкам. Да и сам факт засекреченной поставки вооружения идет вразрез с заявлениями Запада об успехах Киева и чуть ли не поражении России. Отвечая на вопросы журналистов в Китае, Владимир Путин рассказал об ошибках и последствиях таких решений коллективного Запада.

«Это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. <...> Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов, и сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: “Если бы мы все поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Мы такие молодцы - мы этого не сделали”. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. И наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет - это просто продлевает агонию. Они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении - результата нет пока. Потери есть - результата нет, так же как было на Запорожском, на других направлениях. Поэтому и с этой точки зрения это тоже ошибка», - сказал глава государства.

Потери заставляют киевский режим буквально вымогать новую технику у западных хозяев. А так же продолжать силой набирать операторов для нее. Более того, Киев теперь мобилизует не только мужчин и женщин, но даже и инвалидов третьей группы. В эту категорию попадают люди, например, с отсутствием одного легкого или глаза, двусторонней глухотой, частичным отсутствием конечностей или искусственным клапаном сердца. Хватать их киевский режим будет по уже отработанной схеме, на улице. Так же, как сейчас он набирает пока еще здоровых граждан.

О поставках Киеву более продвинутого американского оружия, о его влиянии на ситуацию на линии боевого соприкосновения и о том, чем будут отвечать наши, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:52 В стране и мире
Израиль пригрозил ответить на атаку «Хезболлы» ударом по Ирану
18:25 В стране и мире
Латвия, Эстония, Бельгия блокируют больше 96 тыс. тонн удобрений из России
16:26 В стране и мире
Курский поселок Теткино частично остался без света после обстрела
15:05 В стране и мире
В здании МГУ произошел пожар
14:04 В стране и мире
Фигуристка Туктамышева поставила спортивную карьеру на паузу
Популярное
Видео
Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дассау
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.