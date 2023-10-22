«Очередная ошибка США»: повлияют ли ATACMS на ход спецоперации на Украине

Вашингтон передал Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS с возможностью поражения целей на расстоянии более 160 километров. Но сможет ли какое-то количество ракет или установок, да вообще чего угодно, коренным образом изменить ситуацию на фронте?

© Фото: Sgt. Manuel Serrano, Keystone Press Agency, Global Look Press

MGM-140 ATACMS - армейский тактический ракетный комплекс, твердотопливная баллистическая ракета с предельной дальностью поражения до 300 километров. Именно ею, по уверениям Киева, в ночь с понедельника на вторник был атакован аэродром армейской авиации Вооруженных сил России под Бердянском.

Утром во вторник западная пресса вышла с заявлениями о том, что Соединенные Штаты тайно поставили киевскому режиму небольшое количество таких ракет. И тут же заявила, что такое вооружение должно навести ужас на наши Вооруженные силы.

«Киев применил кассетные версии ракет ATACMS для нанесения ударов по российским военным базам рано утром во вторник, что стало первым применением предоставленного США оружия большой дальности на Украине. Ракеты ATACMS, эксплуатируемые Украиной, будут угрожать превосходству России в воздухе», - написал Newsweek.

Вслед за прессой британская разведка поспешила заявить, что передача этих вооружений должна повлиять на способность наших вооруженных сил вести как наступательные, так и оборонительные действия.

Сообщается, что в секретную поставку киевскому режиму вошло около 20 ракет. Это модификация, которая позволяет наносить удары не на 300, а на 165 километров. С кассетным снарядом, который не способен нанести серьезного урона инфраструктуре и укрепленным постройкам. Да и сам факт засекреченной поставки вооружения идет вразрез с заявлениями Запада об успехах Киева и чуть ли не поражении России. Отвечая на вопросы журналистов в Китае, Владимир Путин рассказал об ошибках и последствиях таких решений коллективного Запада.

«Это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. <...> Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов, и сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: “Если бы мы все поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Мы такие молодцы - мы этого не сделали”. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. И наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет - это просто продлевает агонию. Они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении - результата нет пока. Потери есть - результата нет, так же как было на Запорожском, на других направлениях. Поэтому и с этой точки зрения это тоже ошибка», - сказал глава государства.

Потери заставляют киевский режим буквально вымогать новую технику у западных хозяев. А так же продолжать силой набирать операторов для нее. Более того, Киев теперь мобилизует не только мужчин и женщин, но даже и инвалидов третьей группы. В эту категорию попадают люди, например, с отсутствием одного легкого или глаза, двусторонней глухотой, частичным отсутствием конечностей или искусственным клапаном сердца. Хватать их киевский режим будет по уже отработанной схеме, на улице. Так же, как сейчас он набирает пока еще здоровых граждан.

О поставках Киеву более продвинутого американского оружия, о его влиянии на ситуацию на линии боевого соприкосновения и о том, чем будут отвечать наши, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».