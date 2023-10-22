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Равноправие и сотрудничество: как прошло «китайское турне» Путина

Виталий Акиньшин
18:08 22.10.2023
Формирование нового мира и российско-китайские отношения на этой неделе вновь оказались в центре внимания.
Равноправие и сотрудничество: как прошло «китайское турне» Путина
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Global Look Press
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Формирование нового мира и российско-китайские отношения на этой неделе вновь оказались в центре внимания. Все большее количество стран и людей понимают, что можно жить без платы оброка Вашингтону, не оглядываться на него и не подчиняться его окрикам. И тут яркий пример подают Москва и Пекин.

Столицы двух государств и цивилизаций сейчас наглядно показывают, что можно противостоять Западу. Россия и Китай вступили в эпоху теснейшего сотрудничества, совместно сейчас создают будущее Евразии и уже сформировали независимый от Запада центр принятия решений.

Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином и стал главным гостем на форуме «Один пояс - один путь». Проект, изначально подразумевавший создание торгового сухопутного коридора между Европой и Китаем, перерос в пространство, где обеспечивается свобода торговли, инвестиций и труда.

И российский президент, выступая перед собравшимися, говорил не только про геополитические вызовы, но и дал конкретный пас всем дружественным странам, предложив присоединиться к развитию Северного морского пути. Этот путь на фоне санкций может стать привлекательным вдвойне.

Если бегло сравнить зарубежную поездку Владимира Путина и Джо Байдена, то виден огромный контраст. Российский президент говорит про сотрудничество и развитие, а американский - про поставки оружия и войну.

О китайском турне президента - смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».  

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