Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дассау

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Немецкий канцлер Олаф Шольц надел кипу на торжественном мероприятии открытия новой синагоги в городе Дессау. В ходе своего выступления он отметил, что в ФРГ не должно быть терпимости к антисемитизму.

По словам Шольца, открытие синагоги показывает, что «еврейская жизнь» является частью Германии. Он отметил, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения исторического здания.

Стоит отметить, что канцлер ФРГ был крещен и раньше даже принадлежал евангелической церкви. Однако позже он покинул ее.

Сейчас Олаф Шольц характеризует себя как нерелигиозного человека.