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Эксперт Моржаретто предложил альтернативу введению платы за въезд в Сочи на авто

Анна Назайкина
15:48 22.10.2023
Ранее стало известно, что депутаты в Краснодарском крае рассматривают идею ввести курортный сбор для автотуристов.
Эксперт Моржаретто предложил альтернативу введению платы за въезд в Сочи на авто
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Автоэксперт Игорь Моржаретто предложил вернуть большие перехватывающие парковки перед въездом на территорию Сочи, чтобы разгрузить трафик и решить проблему с большим количеством автомобилей.

Напомним, ранее Законодательное собрание Кубани сообщило о работе по оптимизации автомобильного трафика в городе. В частности, обсуждается вопрос о том, чтобы ввести курортный сбор за пользование личным транспортом для всех иногородних.

«Есть Олимпийский опыт. Когда были Олимпиада в Сочи, в принципе можно было доехать на машине, были огромные парковки в районе Горячего Ключа. Машину там оставляешь, а дальше на электричке спокойной едешь в Сочи», - сказал он.

Если сделать такие электрички более частыми, это могло бы стать решением в данной ситуации. По словам Моржаретто, проблема с перегруженностью Сочи автомобилями сложно решаемая. Он объяснил, что плату за въезд можно брать, только если есть альтернатива по закону. Если альтернативы нет, то нужно постановление правительства.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что работа большинства южных аэропортов ограничена, нагрузка на железную дорогу сильно возросла. Таким образом автомобиль становится наиболее доступным способом добраться до Сочи.

«Каждый раз брать поборы с автомобилей за поездку очень нечестно в нынешней ситуации, это может привести к тому, что власти Краснодарского края подрубят сук, на котором сами сидят. Они себя сами накажут», - добавил Моржаретто.

По его словам, вводить дополнительную плату или ограничения для автомобилей из других городом может быть опасным решением.

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