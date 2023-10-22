В здании МГУ произошел пожар

Задымление произошло в хранилище книг на четвертом этаже.

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В здании МГУ на Воробьевых горах произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Пожарным сообщили о возгорании по адресу Ленинские горы, дом 1, строение 2 в 13:10. На месте сотрудники МЧС обнаружили горение в помещении на 4 этаже здания.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Задымление произошло в хранилище книг, передает ТАСС. Силы на тушение были направлены по повышенному рангу сложности. Огонь удалось ликвидировать к 13:36.

По этому адресу располагается здание физического факультета МГУ. Информации о пострадавших нет.