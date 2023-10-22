В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В здании МГУ произошел пожар

Владимир Рубанов
15:05 22.10.2023
Задымление произошло в хранилище книг на четвертом этаже.
В здании МГУ произошел пожар
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Pres
Читайте нас на:

В здании МГУ на Воробьевых горах произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Пожарным сообщили о возгорании по адресу Ленинские горы, дом 1, строение 2 в 13:10. На месте сотрудники МЧС обнаружили горение в помещении на 4 этаже здания.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Задымление произошло в хранилище книг, передает ТАСС. Силы на тушение были направлены по повышенному рангу сложности. Огонь удалось ликвидировать к 13:36.

По этому адресу располагается здание физического факультета МГУ. Информации о пострадавших нет.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.