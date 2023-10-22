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От гражданства РФ с начала года отказались 4,4 тысячи человек

Сергей Лебедев
15:06 22.10.2023
Приняты в российское гражданство за рубежом 15,1 тысячи человек.
От гражданства РФ с начала года отказались 4,4 тысячи человек
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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С начала текущего года от гражданства РФ отказали 4,4 тысячи человек. Об в интервью РИА Новости сказал руководитель консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов.

За этот же период паспорт гражданина РФ получили 15,1 тысячи человек. Чаще всех нашими согражданами становятся дети из смешанных браков.

Дипломат добавил, что за весь прошлый год от российского гражданства отказались 4,3 тысячи человек.

Отметим, что в 2021 году от гражданства РФ отказались около четырех тысяч человек, а годом ранее почти 3,9 тысячи.

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