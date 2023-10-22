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Бойцы ВС РФ пресекли попытку форсирования ВСУ Днепра

14:31 22.10.2023
Потери противника среди прочего составили три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.
Бойцы ВС РФ пресекли попытку форсирования ВСУ Днепра
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Херсонской области военнослужащие ВС РФ пресекли попытку украинских националистов форсировать Днепр. Об этом в воскресенье 22 октября сообщили в Министерстве обороны России.

 «На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», - говорится в сводке ведомства.

Также в Херсонской области противник понес потери в живой силе, в частности было нанесено поражение переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. По итогам операции и огневого поражения было уничтожено около 60 украинских боевиков, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

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