В стране и мире спецоперация Бойцы ВС РФ пресекли попытку форсирования ВСУ Днепра Потери противника среди прочего составили три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Херсонской области военнослужащие ВС РФ пресекли попытку украинских националистов форсировать Днепр. Об этом в воскресенье 22 октября сообщили в Министерстве обороны России. «На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр», - говорится в сводке ведомства. Также в Херсонской области противник понес потери в живой силе, в частности было нанесено поражение переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. По итогам операции и огневого поражения было уничтожено около 60 украинских боевиков, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20. Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика