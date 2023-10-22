МО РФ: склад боеприпасов и станция РЭБ уничтожены в Харьковской области

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В ходе спецоперации уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в районе поселка Боровая.

Продолжаются активные действия в зоне ответственности «Западной» группировки войск, где при помощи ударов авиации и огня артиллерии и огнеметов бойцы отразили три атаки украинских штурмовиков в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и села Надия Луганской народной республики.

Летчики оперативно-тактической авиации нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Потери противника составили 15 боевиков, две БМП и три автомобиля.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.