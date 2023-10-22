Психолог Хорс объяснил родителям, как защитить ребенка от буллинга

Буллинг - это системный конфликт между детьми, в котором один из них постоянно носит роль жертвы, объяснил специалист.

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Психолог Михаил Хорс в беседе со «Звездой» объяснил родителям, как подготовить ребенка к возможной травле в школе и как реагировать в случае, если он столкнулся с буллингом.

Специалист объяснил, что буллинг - это системный конфликт между детьми, в котором один из них постоянно носит роль жертвы, к нему постоянно применяются инструменты, унижающие его личность. Важно понимать, что чаще всего жертвами травли становится дети, которые к этому не готовы, которых не подготовили родители.

«Родители не садились с ними и не рассказывали, что мир вообще-то не из розовых и голубых тонов только состоит. Если мы воспитываем своих детей более реалистично и говорим, что их могут пытаться обидеть и это не беда, то вот это внутренняя психологическая готовность делает ребенка жизнеспособным», - сказал он.

В таком случае ребенок может правильно реагировать на эту агрессию, защищая себя. Например, обратиться к родителям и учителям или дать отпор обидчикам. Однако жертва буллинга обычно никак не реагирует - она терпит, в чем и состоит проблема.

Важно, чтобы родитель научил своих детей защищать себя. Также следует адекватно реагировать на случаи агрессивных проявлений в адрес ребенка. Нельзя обесценивать ситуацию или, наоборот, слишком ярко реагировать - обе реакции крайности не принесут пользы ребенку, отметил психолог. Нужно выслушать ребенка, задать ему вопросы, оценить опасность и при необходимости защитить.