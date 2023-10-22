Автобус с водителем загорелся посреди Ленинского проспекта в Москве
В результате произошедшего пострадавших нет.
© Видео: nutkin, VK © Фото: nutkin, VK
Автобус загорелся посреди Ленинского проспекта в Москве, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Судя по кадрам, салон транспортного средства полностью охвачен огнем. По данным «360», пассажиров внутри не было, однако там находился водитель.
В Дептрансе позже уточнили, что ЧП произошло с автобусом 317 маршрута коммерческого перевозчика. В результате произошедшего пострадавших нет.
«Автобус следовал на маршрут без пассажиров», - подчеркнули в Департаменте.
В столичном главке МЧС России «Звезде» заявили, что информация по данному происшествию в настоящий момент уточняется.