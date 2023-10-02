Сборная ВС РФ заняла первое место в медальном зачете на ЧМ по пулевой стрельбе
В шести видах программы участвовали мужчины и женщины, стрелки вели огонь из винтовки и пистолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации заняла первое место в медальном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих в Южной Америке. Соревнования состоялись на Олимпийском стрельбище в Рио-де-Жанейро. Там же наградили победителей. Состязались в шести видах стрелковой программы.
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