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Сборная ВС РФ заняла первое место в медальном зачете на ЧМ по пулевой стрельбе

05:00 02.10.2023
В шести видах программы участвовали мужчины и женщины, стрелки вели огонь из винтовки и пистолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сборная Вооруженных Сил Российской Федерации заняла первое место в медальном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди военнослужащих в Южной Америке. Соревнования состоялись на Олимпийском стрельбище в Рио-де-Жанейро. Там же наградили победителей. Состязались в шести видах стрелковой программы.

© Минобороны России

Всего на соревнования съехались стрелки из 16 стран. Помимо России, это Китай, Венгрия, Колумбия, Чили и другие. Защищать честь нашей страны в Южную Америку отправились 12 атлетов Центрального спортивного клуба Армии.

На чемпионате мира наша сборная завоевала девять наград. Из них две высшего достоинства, три серебряные и четыре бронзовые медали. Лучшим стрелком из пистолета среди мужчин стал старший лейтенант Леонид Екимов. В его честь и в честь всех спортсменов из России играл Государственный гимн.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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