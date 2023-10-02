Сборная ВС РФ заняла первое место в медальном зачете на ЧМ по пулевой стрельбе

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Всего на соревнования съехались стрелки из 16 стран. Помимо России, это Китай, Венгрия, Колумбия, Чили и другие. Защищать честь нашей страны в Южную Америку отправились 12 атлетов Центрального спортивного клуба Армии.

На чемпионате мира наша сборная завоевала девять наград. Из них две высшего достоинства, три серебряные и четыре бронзовые медали. Лучшим стрелком из пистолета среди мужчин стал старший лейтенант Леонид Екимов. В его честь и в честь всех спортсменов из России играл Государственный гимн.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.