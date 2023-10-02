Жуков, Буланова и агент SHAMAN заявили, что не получали угроз от Разина

Утверждалось, что продюсер в голосовом сообщении пообещал певцам тяжелую судьбу и даже смерть из-за концерта памяти Шатунова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Певцы Татьяна Буланова, Сергей Жуков, а также агент SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе со «Звездой» опровергли сообщения об угрозах со стороны музыкального продюсера Андрея Разина.

Напомним, ранее в Telegram-канале neopra_blin появилась публикация, в которой утверждалось, что создатель студии «Ласковый май» угрожает артистам, которые выступят на трибьют-концерте Юрия Шатунова. Отмечалось, что продюсер в голосовом сообщении пообещал певцам тяжелую судьбу и даже смерть.

Заслуженная артистка РФ, певица Татьяна Буланова заявила, что Разин ей ничего не отправлял.

«Я не понимаю, что это такое, но, во-первых, у меня есть договоренности определенные с организатором, которые я не могу нарушить. Что бы там ни было, я все равно буду участвовать. Есть такое понятие - ответственность», - сказала она.

Буланова отметила, что дала согласие уже давно и вряд ли бы поменяла свое решение, даже если бы Разин обратился к ней раньше.

«Какие у него там недоговоренности с организаторами концерта - это его личная проблема, я думаю, что втягивать участников этого концерта - неэтично как минимум», - добавила артистка.

Солист поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что ничего не получал от продюсера и не общался с ним.

У российского исполнителя SHAMAN также не было ни сообщений, ни звонков от Разина, отметил его концертный директор Антон Коробков-Землянский.

«Не звонил ни мне, ни артисту, ничего не присылал, узнал из новостей. Он (Андрей Разин. - Прим. ред.) всегда так себя ведет и всегда так делает», - сказал он.

По его мнению, если Разин действительно направил кому-то угрозы, он мог это сделать для того, чтобы «вернуть себе былую популярность».