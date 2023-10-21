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Минюст расширил реестр иноагентов, добавив еще троих человек

Елизавета Кондрикова
08:08 21.10.2023
В реестр иноагентов попали экс-замминистра МИДа Кунадзе*, политолог Савва* и журналист Косыгин*.
Минюст расширил реестр иноагентов, добавив еще троих человек
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press
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Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов бывшего замминистра МИД РФ (1991-1994) Георгия Кунадзе*, политолога Михаила Савву* и журналиста Илью Косыгина*. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минюста, Кунадзе*, Косыгин* и Савва* распространяли недостоверную информацию о политике и принимаемых решениях властей РФ и о действиях Вооруженных Сил России. Михаил Савва*, также выступавший против проведения спецоперации, и Илья Косыгин*, главный редактор издания, включенного в список иноагентов, в настоящее время проживают за пределами Российской Федерации.

Обновление реестра иностранных агентов было осуществлено в пятницу 20 октября, теперь в нем числятся 700 физических лиц и организаций.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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