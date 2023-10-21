Литва предложила запретить экспорт в Россию игл, кнопок и спиц для вязания

Кроме того, официальный Вильнюс предлагает запретить экспорт радиаторов отопления и гвоздей.

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Власти Литвы в рамках 12-го санкционного пакета предложили запретить экспорт в Россию игл для шитья, спиц для вязания и кнопок. Об этом пишет издание EUobserver. Предложения официального Вильнюса изложены в десятистраничном документе «по разрушению российских промышленных мощностей».

Кроме того, литовские власти предлагают запретить поставлять в Россию радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом, а также гвозди, пишет RT.

Москва неоднократно заявляла, что санкционные ограничения Запада неэффективны и никак не повлияют на устойчивость отечественной экономики. По мнению главы государства, политика сдерживания и ослабления наносит колоссальный вред всей мировой экономике и, в первую очередь, самим инициаторам введения санкций.