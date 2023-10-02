В Крыму выплывший из моря кабан распугал людей на пляже
Выбежав из воды, животное стремительно направилось в сторону кустов.
© Видео: badcrimea, VK © Фото: badcrimea, VK
Отдыхающие на пляже в Крыму сняли на видео дикого кабана, который выплывает из моря. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.
Как утверждается, животное увидели на пляже в поселке Мирный в минувшее воскресенье, 1 октября.
Было добавлено, что изначально люди приняли его за «странного дельфина», однако вскоре стало понятно, что это кабан.
Выбежав из воды, животное стремительно направилось в сторону кустов, по дороге едва не сбив мужчину, вставшего у него на пути.