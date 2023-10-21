Долг за электроэнергию на Украине превысил $1,6 млрд

Украина ожидает решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое позволит поддерживать свою ликвидность.

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Общий долг за электроэнергию на Украине превысил отметку в $1,6 млрд (60 миллиардов гривен). Об этом сообщил глава компании НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий пресс-службе ведомства.

Кудрицкий объяснил, что Украине задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке и поэтому власти не могут в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам.

«Мы до конца года ожидаем обоснованного решения НКРЭКУ, которое позволит нам поддерживать свою ликвидность» — добавил глава «Укрэнерго».

Он отметил, что расчеты тарифов на электроэнергию уже переданы переданы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Накануне сообщалось, что США снизили размер поддержки Украины до $825 млн. Об этом сообщалось в письме, направленному временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. В письме предлагается обеспечивать Украину еще 12 месяцев.