Bloomberg: США и Израиль хотят создать временное правительство в секторе Газа

При поддержке ООН и участии арабских стран, США и Израиль надеются создать временное правительство в Газе.

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США и Израиль при поддержке ООН и арабских стран, собираются создать временное правительство в секторе Газа. Об этом в своей статье сообщает журналист Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

В статье также говорится, что власти Израиля неоднократно заявляли, что не собираются оккупировать сектор Газа, но при это заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо.

Сообщается, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что в настоящее время основное внимание уделяется объединению мира против террористов и скорейшей доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В США и Евросоюзе ХАМАС признана террористической группировкой.

Несколько дней назад американский лидер Джо Байден заявил, что на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросла угроза осуществления террористических атак в США. Байден добавил, что местные власти делают все возможное, чтобы избежать терактов.