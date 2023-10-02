Возлюбленная продюсера Швыдкого заявила, что с ним все в порядке

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Возлюбленная продюсера Александра Швыдкого, являющегося сыном экс-министра культуры Российской Федерации Михаила Швыдкого, заявила, что с ним все в порядке. При этом же, по словам женщины, ее просили не комментировать произошедшее.

«Меня попросили отвечать: "Без комментариев". Поэтому извините», - сказала она в беседе с телеканалом «360».

Брат продюсера Сергей Швыдкой тоже отказался что-либо говорить о возможном падении Александра.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что накануне в больницу попал 43-летний продюсер Александр Швыдкой. По его данным, у мужчины диагностировали ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, переломы основания черепа, ребер и позвонков.

Утверждается, что Швыдкой упал с лестницы в подъезде дома на Большой Грузинской в Пресненском районе Москвы.