Во время учений ВС Тайваня снаряд попал в катер с 34 туристами

По данным Liberty Times, учебный боеприпас разбил окно в капитанской каюте и повредил металлический поручень в носовой части судна, из туристов никто не пострадал.

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Вблизи побережья Тайваня в катер для наблюдения за китами попал военный снаряд. Инцидент произошел во время учений тайваньских вооруженных сил. Об этом пишет местная газета Liberty Times.

Уточняется, что судно под названием «Super Star 3» вышло в открытое море, чтобы доставить группу туристов к месту, откуда можно было понаблюдать за морскими млекопитающими. В общей сложности на борту находились 34 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

«С неба внезапно упал посторонний предмет, разбив окно в капитанской каюте и помяв белый металлический поручень в носовой части судна», - говорится в материале.

По данным издания, на артиллерийском полигоне Дайфуку, который находится на побережье острова, проводились учебные стрельбы из 120-мм миномета. Отмечается, что выпущенный на учениях боеприпас был без пороха.

Газета, ссылаясь на данные береговой охраны, передает, что туристическое судно не зашло на территорию, объявленную тайваньскими военными закрытой на время проведения испытаний. В публикации также говорится, что у военнослужащих есть система мониторинга, которая сразу же сигнализировала бы, что на территории полигона был замечен посторонний объект.