В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во время учений ВС Тайваня снаряд попал в катер с 34 туристами

Максим Крюков
03:14 21.10.2023
По данным Liberty Times, учебный боеприпас разбил окно в капитанской каюте и повредил металлический поручень в носовой части судна, из туристов никто не пострадал.
Во время учений ВС Тайваня снаряд попал в катер с 34 туристами
© Фото: Walid Berrazeg Keystone Press Agency Global Look Press
Читайте нас на:

Вблизи побережья Тайваня в катер для наблюдения за китами попал военный снаряд. Инцидент произошел во время учений тайваньских вооруженных сил. Об этом пишет местная газета Liberty Times.

Уточняется, что судно под названием «Super Star 3» вышло в открытое море, чтобы доставить группу туристов к месту, откуда можно было понаблюдать за морскими млекопитающими. В общей сложности на борту находились 34 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

«С неба внезапно упал посторонний предмет, разбив окно в капитанской каюте и помяв белый металлический поручень в носовой части судна», - говорится в материале.

По данным издания, на артиллерийском полигоне Дайфуку, который находится на побережье острова, проводились учебные стрельбы из 120-мм миномета. Отмечается, что выпущенный на учениях боеприпас был без пороха.

Газета, ссылаясь на данные береговой охраны, передает, что туристическое судно не зашло на территорию, объявленную тайваньскими военными закрытой на время проведения испытаний. В публикации также говорится, что у военнослужащих есть система мониторинга, которая сразу же сигнализировала бы, что на территории полигона был замечен посторонний объект.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
Мишустин отменил соглашение с Финляндией о приграничном сотрудничестве
20:45 В стране и мире
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына
18:39 В стране и мире
Mash: причиной смерти Анфисы Резцовой могла стать остановка сердца
17:40 В стране и мире
Песков прокомментировал идею закрыть Балтику для РФ из-за ЧП с Вalticconnector
17:25 В стране и мире
Московская биржа поставила юань впереди доллара и евро
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.