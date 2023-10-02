Испуганные сигнализацией дети выпрыгнули со второго этажа школы в Ульяновске

У девочки зафиксировали перелом ноги, один мальчик получил ушибы, у второго - подозрение на перелом пяток.

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В Ульяновске три ученика выпрыгнули со второго этажа 64-й школы, испугавшись пожарной сигнализации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Болдакин.

Он сообщил, что сигнал тревоги сработал из-за того, что отключилось электричество. Трое пятиклассников, поддавшись панике, решили выпрыгнуть из окна.

«В результате у девочки перелом ноги, у одного мальчика ушибы, а у второго - подозрение на перелом пяток», - написал он.

По информации «360», в одном из классов испугались террористической опасности и решили заложить дверь партами.

Градоначальник уточнил, что к настоящему моменту всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, сейчас жизни детей ничто не угрожает.