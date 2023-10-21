Будущим абитуриентам показали быт и учебную базу Военной академии РВСН

Будущие абитуриенты и их родители смогли задать вопросы и получить консультации от приемной комиссии по особенностям набора курсантов в 2024 году.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

День открытых дверей прошел в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. С будущими абитуриентами и их родителями встретились представители командования и преподаватели военного вуза.

День открытых дверей дает гостям возможность узнать историю академии, познакомиться с организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Молодые люди и их близкие смогли осмотреть учебно-материальную базу подразделений, которые набирают курсантов, новые спортивные комплексы, места, где проживают курсанты, и аудитории, в которых они учатся.

Посетителям показали уникальную аудиторию, в которой курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет. В ней представлены практически все МБР, которые когда-либо стояли на боевом дежурстве в РВСН.