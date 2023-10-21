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Будущим абитуриентам показали быт и учебную базу Военной академии РВСН

20:43 21.10.2023
Будущие абитуриенты и их родители смогли задать вопросы и получить консультации от приемной комиссии по особенностям набора курсантов в 2024 году.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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День открытых дверей прошел в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. С будущими абитуриентами и их родителями встретились представители командования и преподаватели военного вуза.

День открытых дверей дает гостям возможность узнать историю академии, познакомиться с организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Молодые люди и их близкие смогли осмотреть учебно-материальную базу подразделений, которые набирают курсантов, новые спортивные комплексы, места, где проживают курсанты, и аудитории, в которых они учатся.

Посетителям показали уникальную аудиторию, в которой курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет. В ней представлены практически все МБР, которые когда-либо стояли на боевом дежурстве в РВСН.

© ТРК «Звезда»

Это первый день открытых дверей в этом учебном году, рассказал начальник учебно-методического отдела Военной академии Ракетных войск стратегического назначения полковник Андрей Мосиенко.

«Главная цель сегодняшнего мероприятия - это как раз показать нашим будущим курсантам, и самое главное - их родителям, все, что у нас есть. Ну, практически все - то, что можно показать. Это учебные аудитории, классы, спортивные комплексы, казармы, столовые, общежития. Потому что можно много смотреть это все на сайте академии, но когда человек приходит и смотрит все вживую - это все по-другому», - рассказал Мосиенко.

Сейчас Военная академия РВСН готовит кадры не только для РВСН, но и для других структур Минобороны России.

«Это возможность рассказать, пообщаться вживую начальникам кафедр, начальникам факультетов, рассказать глаза в глаза - что за предметы они преподают, какую специальность будут приобретать и кем в конце концов станут курсанты, кем они выпустятся, какими станут специалистами», - рассказал Андрей Мосиенко.

Участники мероприятия смогли задать вопросы и получить консультации от приемной комиссии по особенностям набора курсантов в 2024 году.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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