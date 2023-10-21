Метко, слаженно и по всей линии: как ВС РФ продвигаются в зоне спецоперации

По противнику работает все, что летает, ездит и стреляет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Четыре украинских самолета и один вертолет за минувшие сутки уничтожили российские военные в зоне специальной операции. Враг несет потери и на земле. Так, например, прицельно бьет по врагу на Купянском направлении расчет самоходной артиллерийской установки «Малка», поддерживая наступление российских бойцов и лишая врага подтянуть резервы. Под удар попадают и западные образцы военной техники.

Важно не попасть под наблюдение вражеских дронов. Противник не оставляет надежду найти и уничтожить расчет САУ. А значит скорость и слаженность являются залогом не только победы в артиллерийских дуэлях, но и безопасности бойцов.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм буксируемая гаубица 2А65 "Мста-Б", РСЗО БМ-21 "Град" и два миномётных расчёта», - сказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Успехи нашей армии имеются по всей линии боевого соприкосновения. По противнику работает все, что летает, ездит и стреляет. В это же время в учебных центрах готовят бойцов. В одном из них опытные инструкторы передают будущим операторам навыки управления беспилотными летательными аппаратами, в том числе и FPV-дронами.

FPV-дрон способен нести на себе любой снаряд. Даже фугасный. Боеприпасы на БПЛА обычно снаряжает инженер. Он же корректирует и отслеживает полет.

«Когда птичка поднята в воздух, второй номер начинает прикрывать с земли. От ДРГ, воздушного налета и так далее. Человек, который стоит в очках, он же не может всего наблюдать, поэтому приходится его постоянно прикрывать», - говорит инструктор с позывным «Здравствуй».

Ударные беспилотники успешно поражают как танки, так и другие боевые машины противника.