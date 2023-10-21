В Москве женщина умерла после падения на пути в метро

Сейчас полиция разбирается в произошедшем, движение поездов восстановлено.

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В столичной подземке женщина упала на пути на станции метро «Пражская», она скончалась на месте. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Было падение человека на пути, в результате полученных травм женщина скончалась», - сказал собеседник телеканала.

Он сообщил, что в настоящий момент правоохранители разбираются в произошедшем, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее Дептранс в своем Telegram-канале предупреждал москвичей, что на Серпуховско-Тимирязевской линии нет ходят поезда от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» из-за человека на рельсах. Позже движение было восстановлено.