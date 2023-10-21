Армия Военнослужащие ЗВО приняли участие в панихиде, посвященной полководцу Суворову Также на службе присутствовали воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Петербурге прошла панихида, посвященная памяти великого полководца, основоположника русской военной теории, князя Александра Суворова, сообщает Министерство обороны России. Служба прошла в Церкве Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской лавре, ее провел наместник лавры преосвященнейший епископ Вениамин. Во время панихиды он прочитал молитву об упокоении князя. Затем епископ обратился с проповедью к педагогам и воспитанникам учебных учреждений Минобороны. На службе присутствовали военнослужащие ЗВО и воспитанники довузовских образовательных организаций российского оборонного ведомства. Место захоронения Суворова может посетить любой желающий, напомнил наместник лавры. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика