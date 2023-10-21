Военнослужащие ЗВО приняли участие в панихиде, посвященной полководцу Суворову
Также на службе присутствовали воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Петербурге прошла панихида, посвященная памяти великого полководца, основоположника русской военной теории, князя Александра Суворова, сообщает Министерство обороны России.
Служба прошла в Церкве Благовещения Пресвятой Богородицы в Александро-Невской лавре, ее провел наместник лавры преосвященнейший епископ Вениамин.
Во время панихиды он прочитал молитву об упокоении князя. Затем епископ обратился с проповедью к педагогам и воспитанникам учебных учреждений Минобороны.
На службе присутствовали военнослужащие ЗВО и воспитанники довузовских образовательных организаций российского оборонного ведомства.
Место захоронения Суворова может посетить любой желающий, напомнил наместник лавры.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.