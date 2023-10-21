В Китае на пивзаводе рабочий использовал контейнер в качестве туалета
Инцидент уже расследуют органы общественной безопасности.
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В Китае органы общественной безопасности расследуют инцидент на заводе производителя пива. Там рабочий использовал производственный контейнер в качестве туалет и справил в нем малую нужду.
Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись вызвала большой ажиотаж в интернете. Компания-производитель сообщила, что опечатали партию солода.
О случившемся незамедлительно сообщили в органы общественной безопасности.