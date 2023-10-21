Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

В знаменитой советской картине она сыграла сестру рядового Крынкина.

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Умерла актриса кино и театра Нина Кирьякова, ей было 79 лет, говорится в сообщении в «Театра на Покровке». Там ее назвали настоящей звездой.

В наибольшей степени она запомнилась зрителю по своей роли в картине «Аты-баты, шли солдаты…», там она сыграла сестру рядового Крынкина.

«Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика, и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием», – приводит выдержку из некролога Sputnik.

Актриса ушла из жизни 10 октября. Церемония прощания состоялась 12 октября в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве.