Пятеро россиян попали в больницу после ДТП с двумя автобусами в Турции

Как утверждается, пострадавших было больше, однако они отказались от госпитализации.

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Два микроавтобуса с российскими гражданами попали в аварию на юге Турции в Анталье, говорится в сообщении IHA. Два транспортных средства, двигаясь в одном направлении, столкнулись на трассе D400 недалеко от населенного пункта Кылызагач.

По данным агентства, в результате произошедшего пострадали как минимум пять наших соотечественников, сейчас они находятся в больнице.

Как утверждается, другие пострадавшие туристы отказались от госпитализации вопреки тому, что врачи пытались их убедить в обратном.

«Среди отказавшихся были те, у кого лицо было в крови или они перевязывали раны выданными врачами бинтами», - сообщило агентство.

Было добавлено, что к настоящему моменту в медучреждении находится двое водителей и пятеро граждан РФ.