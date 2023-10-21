В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

Зарплата участников СВО после индексации составит от 210 тыс. рублей

Владимир Рубанов
17:26 21.10.2023
Денежное довольствие военнослужащим в России проиндексировали на 10,5%.
Зарплата участников СВО после индексации составит от 210 тыс. рублей
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Месячная зарплата участников спецоперации на Украине после индексации составит от 210 тысяч рублей и выше, сообщила газета «Красная звезда». Индексация денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% проведена 1 октября 2023 года.

Участникам спецоперации начисляется 4 240 рублей в сутки, говорится в публикации. Им полагается ежемесячная надбавка к денежному довольствию в размере двух окладов по воинской должности, выплаты за уничтожение военной техники, а также за каждые сутки при выполнении задач в районах непосредственного соприкосновения с противником - 8 тысяч рублей.

Единовременная выплата тем, кто получил государственные награды, составляет пять окладов по воинской должности и воинскому званию.

Бойцам, которые были ранены в ходе спецоперации, выплачивают 3 млн рублей, а семьям погибших - 5 млн рублей. Им также полагаются страховые выплаты, пособия и компенсации.

В публикации отмечается, что проект бюджета на ближайшие три года предусматривает общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году в размере 10,8 трлн рублей. Эти средства нужны и для выполнения всех задач, которые поставлены перед армией в ходе СВО, и для развития ВС РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Спикер ЦАХАЛ заявил, что наземная операция в Газе будет идти до достижения целей
15:54 В стране и мире
Видео
В Красноярске мужчина украл у участника СВО медаль «За отвагу»
17:26 В стране и мире
Зарплата участников СВО после индексации составит от 210 тыс. рублей
13:43 В стране и мире
Биатлонистку Анфису Резцову похоронят 24 сентября на Троекуровском кладбище
11:25 В стране и мире
Минспорт и Госдума РФ разработают ограничения на выезд хоккеистов за границу
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.