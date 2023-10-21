Зарплата участников СВО после индексации составит от 210 тыс. рублей

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Месячная зарплата участников спецоперации на Украине после индексации составит от 210 тысяч рублей и выше, сообщила газета «Красная звезда». Индексация денежного довольствия военнослужащим в России на 10,5% проведена 1 октября 2023 года.

Участникам спецоперации начисляется 4 240 рублей в сутки, говорится в публикации. Им полагается ежемесячная надбавка к денежному довольствию в размере двух окладов по воинской должности, выплаты за уничтожение военной техники, а также за каждые сутки при выполнении задач в районах непосредственного соприкосновения с противником - 8 тысяч рублей.

Единовременная выплата тем, кто получил государственные награды, составляет пять окладов по воинской должности и воинскому званию.

Бойцам, которые были ранены в ходе спецоперации, выплачивают 3 млн рублей, а семьям погибших - 5 млн рублей. Им также полагаются страховые выплаты, пособия и компенсации.

В публикации отмечается, что проект бюджета на ближайшие три года предусматривает общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году в размере 10,8 трлн рублей. Эти средства нужны и для выполнения всех задач, которые поставлены перед армией в ходе СВО, и для развития ВС РФ.