Горемыкин передал найденные награды участников Великой Отечественной их родным

Замминистра обороны поблагодарил Департамент военной контрразведки ФСБ, отдел по Московскому гарнизону и МО за вклад в сохранение исторической памяти.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Найденные награды времен Великой Отечественной войны были переданы родным красноармейцев в Центральном Доме Российской Армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Награды родственникам героев вручил замглавы МО - начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин. Владельцев боевых наград удалось определить благодаря поисковым работам и изучению архивов.

Генерал-полковник подчеркнул, что Великая Победа не ушла в прошлое и не уйдет - она обращена и в настоящее, и в будущее.

«Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто вносит существенный весомый вклад в сохранение исторической памяти о тех событиях. Это Департамент военной контрразведки ФСБ России, отдел ФСБ по Московскому гарнизону, Министерство обороны Российской Федерации», - сказал Горемыкин.

В общей сложности в ходе мероприятия было вручено восемь наград. Еще одну награду передали в Музей железных дорог России, так как родственников владельца медали установить пока не удалось.