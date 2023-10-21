Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Горемыкин передал найденные награды участников Великой Отечественной их родным

Анна Назайкина
16:18 21.10.2023
Замминистра обороны поблагодарил Департамент военной контрразведки ФСБ, отдел по Московскому гарнизону и МО за вклад в сохранение исторической памяти.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Найденные награды времен Великой Отечественной войны были переданы родным красноармейцев в Центральном Доме Российской Армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Награды родственникам героев вручил замглавы МО - начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин. Владельцев боевых наград удалось определить благодаря поисковым работам и изучению архивов.

Генерал-полковник подчеркнул, что Великая Победа не ушла в прошлое и не уйдет - она обращена и в настоящее, и в будущее.

«Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто вносит существенный весомый вклад в сохранение исторической памяти о тех событиях. Это Департамент военной контрразведки ФСБ России, отдел ФСБ по Московскому гарнизону, Министерство обороны Российской Федерации», - сказал Горемыкин.

В общей сложности в ходе мероприятия было вручено восемь наград. Еще одну награду передали в Музей железных дорог России, так как родственников владельца медали установить пока не удалось.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:54 В стране и мире
Видео
В Красноярске мужчина украл у участника СВО медаль «За отвагу»
15:15 В стране и мире
Видео
Подразделения ЦАХАЛ готовятся к наземной операции в секторе Газа
13:43 В стране и мире
Биатлонистку Анфису Резцову похоронят 24 сентября на Троекуровском кладбище
11:25 В стране и мире
Минспорт и Госдума РФ разработают ограничения на выезд хоккеистов за границу
11:20 В стране и мире
Власти Крыма смогут выручить 1 млрд рублей от продажи украинского имущества
Популярное
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В Россию из Сербии экстрадировали ненастоящего стоматолога
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.