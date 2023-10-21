В Красноярске мужчина украл у участника СВО медаль «За отвагу»
Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.
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В Красноярске 31-летний мужчина ограбил участника специальной операции, с которым отдыхал в компании знакомых. Он выхватил у своего товарища спортивную сумку и убежал, а потом передал ее приятелю. Среди похищенных вещей была и медаль за «За отвагу».
Предполагаемого злоумышленника уже задержали, сообщили в региональном управлении МВД. Полицейские сумку изъяли и вернули владельцу.
Заведено уголовное дело. Его фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.
Обвиняемому избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде.